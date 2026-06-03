Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall zwischen zwei Streifenwagen im Einsatz - fünf Polizeibeamte verletzt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Lippe / Detmold - Am Dienstagabend, 02.06.2026, kollidierten gegen 18:00 Uhr auf der Bielefelder Straße in Höhe der Felix-Fechenbach-Straße in Detmold zwei Streifenwagen der Polizeiwache Detmold. Alle fünf beteiligten Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten wurden dabei leicht verletzt.

Im Vorfeld des Unfalls ereignete sich in der Detmolder Innenstadt ein schwerer Raub. Zur Fahndung nach zwei Tatverdächtigen wurden verfügbare Streifenwagen in die Innenstadt entsandt. Dabei befuhren zwei Streifenwagen unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten die Bielefelder Straße in Richtung Innenstadt.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzte einer der Fahrer zum Wenden an. Daraufhin kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Alle fünf Beamtinnen und Beamten wurden infolge des Unfalls leicht verletzt und waren nicht mehr dienstfähig. Die ins Klinikum Detmold verbrachten Verletzten konnten dieses nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Beide Streifenwagen wurden erheblich beschädigt und sind voraussichtlich wirtschaftliche Totalschäden.

Die Unfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung des spezialisierten Verkehrsunfallaufnahmeteams des Polizeipräsidiums Bielefeld.

Ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall wurde eingeleitet.

Aus Neutralitätsgründen übernahm das Polizeipräsidium Bielefeld die weitere Unfallbearbeitung. Die Ermittlungen, insbesondere zu der Unfallursache, dauern an.

Pressemitteilung der Polizei Lippe zum schweren Raub:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6287471

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