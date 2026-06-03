Polizei Bielefeld

POL-BI: 12 km Stau nach Auffahrserie - Hubschrauber landet auf der A 2

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2- Dienstagmittag, 02.06.2026, kam es auf der der A 2 zu drei aufeinanderfolgenden Auffahrunfällen mit leichtverletzten Fahrzeuginsassen. Die Staulänge betrug in der Spritze 12 km.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger Bielefelder gegen 14:45 Uhr mit seinem VW Transporter den linken Fahrstreifen der A 2 in Richtung Hannover. Zwischen der Anschlussstelle Bielefeld-Süd und dem Kreuz Bielefeld-Ost musste er verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter dem VW fahrende 23-jährige Fahrer eines Toyota Proace aus Polen bemerkte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Der dahinterfahrende Fahrer eines polnischen Toyota Transporters erkannte den Unfall zu spät und fuhr auf den Toyota des 23-Jährigen auf. Auch der dritte Fahrer eines polnischen Toyota Transporters erkannte die Situation zu spät und fuhr auf.

Der 55-jährige Beifahrer im VW sowie der 23-Jährige wurden leicht verletzt und nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Ein Rettungshubschrauber landete.

Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurde durch Abschleppunternehmen abtransportiert.

Während der Unfallaufnahme waren der linke und der mittlere Fahrstreifen in Richtung Hannover gesperrt und während der Fahrzeug-Bergung wurde kurzzeitig komplett gesperrt. Nach den Reinigungsarbeiten konnte die Fahrbahn Richtung Hannover gegen 19:30 Uhr wieder frei gegeben werden.

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