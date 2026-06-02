POL-BI: Einbrecher stiehlt Goldschmuck
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Mitte - Am Samstag, 30.05.2026, stahl ein Einbrecher aus einer Wohnung an der Paulusstraße, in Höhe Paulusplatz, Goldschmuck. Die Polizei sucht Zeugen.
Zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr gelangte ein unbekannter Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Paulusstraße und brach dort in eine Wohnung ein. Aus dem Wohnraum entwendete er Goldschmuck und entkam anschließend in eine unbekannte Richtung.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
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