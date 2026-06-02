Polizei Bielefeld

POL-BI: Warnbaken fallen auf geparkten PKW - Unfallflucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gellershagen- Am Samstag, 30.05.2026, flüchtete ein Radlader-Fahrer, nachdem seine verlorene Ladung einen geparkten PKW beschädigte.

Ein Zeuge beobachtete gegen 16:30 Uhr eine Unfallflucht und informierte die Opfer. Er hatte gesehen, wie der Fahrer eines Radladers von einer Baustelle an der Schuckertstraße die Straße in Richtung Horstheider Weg befuhr. In der Frontschaufel des Radladers befanden sich Warnbaken, die nicht ausreichend gesichert waren und auf einen am Fahrbahnrand geparkten VW Multivan fielen. Der Fahrer des Radladers hielt an, lud die herausgefallenen Baken wieder ein und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der aufmerksame Zeuge machte Fotos von dem flüchtenden Radlader. An dem VW Multivan entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

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