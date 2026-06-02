Polizei Bielefeld

POL-BI: Falsche Polizeibeamte wollen Goldschmuck

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Dornberg - Eine Bielefelderin meldete der Polizei am Samstagabend, 30.05.2026, einen versuchten Betrug. Die Polizei sucht einen Täter mittels Personenbeschreibung.

Gegen 20:00 Uhr meldete eine Bielefelder der Leitstelle der Polizei Bielefeld, dass sich in der Straße Grewenbrink falsche Polizeibeamte aufhalten würden. Die alarmierten Beamten konnten vor Ort keine verdächtigen Personen mehr feststellen.

Die Bielefelderin teilte den echten Polizisten mit, dass sie zuvor von einem Betrüger angerufen wurde. Dieser gab sich als Polizist aus und teilte mit, dass bei einem gefassten Täter ihre Adresse aufgefunden worden sei. Daraufhin fragte er die Bielefelderin, ob sie Geld oder Goldschmuck besitzen würde. Um ihre Wertsachen vor Einbrechern zu schützen, würden Polizisten diese abholen. Kurz darauf erschien ein Komplize des Telefonbetrügers an der Anschrift der Bielefelderin. Diese erkannte jedoch den Betrug, beendete das Telefonat und öffnete dem Abholer nicht die Tür.

Der Betrüger, der vor dem Wohnhaus erschien, wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, schwarze Haare, schwarzer Bart und ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine Schwarze Hose und schwarz-weiße Sportschuhe. Sein Handy hielt er in der Hand.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur beschriebenen Person beim Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0.

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