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Polizei Bielefeld

POL-BI: Portemonnaie aus Handschuhfach gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Ein Täter erbeutete in der Nacht von Samstag, 30.05.2026, auf Sonntag, aus einem unverschlossenen PKW eine Geldbörse.

Eine Bielefelderin parkte ihren Seat gegen 23:15 Uhr an der Rhedaer Straße. Sonntagvormittag, gegen 10:15 Uhr, bemerkte die Fahrerin, dass das Handschuhfach des PKW offenstand. Der Dieb erbeutete daraus ihr Portemonnaie mit Geld und Kreditkarten.

Die Polizei erinnert: Lassen Sie keine Wertgegenstände in ihrem PKW zurück! Denken Sie daran, ihr Fahrzeug immer zu verschließen, geben Sie Dieben keine Chance!

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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