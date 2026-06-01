Polizei Bielefeld

POL-BI: 3. Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und dem Polizeipräsidium Bielefeld: Versuchtes Tötungsdelikt in Paderborn

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / Paderborn / - Im Rahmen von umfangreichen Durchsuchungs- und Fahndungsmaßnahmen konnte ein mutmaßlicher Tatverdächtiger für die Messerstecherei am 30.05.2026 am Montagnachmittag, 01.06.2026 vorläufig festgenommen werden.

Aufgrund des Zeugenaufrufes am Wochenende haben sich mehrere Zeugen mit wichtigen Hinweisen an die Mordkommission der Polizei Bielefeld gewendet. Einer dieser Hinweise führte zu dem möglichen Tatverdächtigen.

Der 55-jährige Deutsche mit kasachischen Wurzeln ist bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Am Sonntagnachmittag konnte das Opfer, der 39-jährige Ukrainer, von Polizeibeamten befragt werden. Es gelang dem 39-Jährigen den Täter anhand von Fotos zu identifizieren.

Es wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Im Zuge der derer konnte der 55-jährige Tatverdächtige im Paderborner Stadtgebiet angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er soll morgen nach Prüfung des Sachverhalts durch die Staatsanwaltschaft Paderborn einem Haftrichter vorgeführt werden. Er steht im dringenden Tatverdacht einen versuchten Totschlag sowie eine gefährliche Körperverletzung zum Nachteil des 39-Jährigen begangen zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein vorausgegangener Streit der Auslöser für die Tat gewesen sein. Der 39-jährige Ukrainer sagte gegenüber den Polizeibeamten aus, dass er bei einem Spaziergang auf eine Gruppe junger, ukrainischer Frauen aufmerksam wurde, die massiv durch den 55-Jährigen bedroht und belästigt wurden. Er sei eingeschritten und habe die Frauen in Schutz nehmen wollen. Nachdem der 55-Jährige sich entfernt hatte, ging der 39-Jährige nach eigener Aussage ebenfalls seines Weges und wurde dann zu einem späteren Zeitpunkt von dem Tatverdächtigen mit einem Messer attackiert. Er befindet sich durch eine notärztliche Behandlung mittlerweile außer Lebensgefahr.

1. Pressemeldung vom 31.05.2026, 01:35 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6285059

2. Pressemeldung vom 31.05.2026, 14:13 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6285266

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