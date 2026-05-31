Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und dem Polizeipräsidium Bielefeld: Versuchtes Tötungsdelikt in Paderborn

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / Paderborn / - Am Samstagabend, den 30.05.2026, wurde ein schwerverletzter Mann in der Straße Westernmauer aufgefunden. Der oder die Tatverdächtigen sind flüchtig.

Gegen 19:51 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen verletzten 39-jährigen Ukrainer, der bewusstlos in der Straße Westernmauer in der Nähe eines Imbisses aufgefunden wurde.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte fanden die Beamten einen schwer verletzten Mann. Das Opfer war nicht ansprechbar und wurde umgehend von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Eine Blutspur führte von dem Ort, an dem der verletzte Mann gefunden wurde aus 250 Meter durch die Innenstadt bis zu dem rückwärtigen Ausgang einer Passage in der Straße Alte Torgasse.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Ergreifen des Täters oder der Täter. Die genauen Tatumstände sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen fiel kurz nach dem Vorfall an einem Kiosk in der Bahnhofstraße ein älterer Mann auf. Sie beschrieben ihn als eine Person mit vermutlich russischer Herkunft. Der Mann wurde zwischen 45 -56 Jahre alt geschätzt, trug eine eckige Sonnenbrille und ein weißes T-Shirt. Er soll im Vorbeigehen immer wieder gesagt haben, er hätte jemanden abgestochen wegen seiner Nationalität. Der Mann soll eine Mütze mit kurzem Schirm getragen haben.

Das Polizeipräsidium Bielefeld hat eine Mordkommission unter der Leitung von Erstem Kriminalhauptkommissar Markus Mertens eingerichtet, die sich aus Beamten der Polizei Bielefeld und der Polizei Paderborn zusammensetzt. Die Beamten der Mordkommission haben unverzüglich mit der Tatortaufnahme begonnen.

Wer hat im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die sich zur fraglichen Zeit an dem Kiosk in der Bahnhofstraße aufgehalten haben. Wer kennt eine Person, auf die die o.g. Beschreibung zutrifft? Zeugen werden gebeten, sich an die Mordkommission zu wenden. Hinweise zum Tatgeschehen werden unter der Telefonnummer 0521/545-0 entgegengenommen.

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