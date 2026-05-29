Polizei Bielefeld

POL-BI: Rucksack bei der Gartenarbeit gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - Donnerstag, 28.05.2026, nutzte ein Dieb eine günstige Gelegenheit und nahm einen Rucksack an sich, den sein Besitzer auf einer Bank an der Werkhofstraße abgestellt hatte.

Der 32-jährige Bielefelder verrichtete Donnerstagmittag Gartenarbeit auf dem Gelände eines Lebensmittelgeschäfts nahe der Verler Straße. Seinen Camouflage-Rucksack hatte er derweil auf einer Bank abgestellt.

Zwischen 11:45 Uhr und 12:15 Uhr nahm ein unbekannter Täter den Rucksack an sich und flüchtete unerkannt. In der Tasche befanden sich eine Geldbörse und eine blaue Fleecejacke.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

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