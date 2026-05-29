PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw ohne Räder auf Steinen zurückgelassen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Bisher unbekannte Täter montierten in der Nacht zu Donnerstag, 28.05.2026, die Räder eines Mercedes ab, der am Meyer-zu-Eissen-Weg stand.

Zwischen 00:30 Uhr und 06:45 Uhr begaben sich die Diebe auf einen Parkplatz in der Nähe des Wendehammers. Sie montierten alle vier Räder von dem weißen Mercedes GLC 200 ab und ließen den Wagen auf Pflastersteinen aufgebockt zurück.

Die Räder transportierten sie vermutlich mit einem Fahrzeug ab.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 11:20

    POL-BI: Grauer Kleinwagen nach Unfall gesucht

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Brackwede - Am Donnerstag, 28.05.2026, verletzte sich ein zwölfjähriger Radfahrer bei einem Unfall leicht, nachdem er von einem Pkw überholt und ausgebremst wurde. Der junge Bielefelder fuhr gegen 18:05 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Wiedenbrücker Straße in Fahrtrichtung Berliner Straße. Auf der Höhe der Hausnummer 18 überholte ihn ein Pkw-Fahrer und scherte kurz vor ihm wieder ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 11:14

    POL-BI: Schläger setzt Messer ein

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Während einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Szeneangehörigen verletzte am Donnerstagabend, 28.05.2026, einer der Beteiligten den Kontrahenten mit einem Messer. Zeugen berichteten der Polizei, dass es zwischen zwei Szeneangehörigen an der Tüte gegen 22:00 Uhr zu einem Streit gekommen sei, der in eine handgreifliche Auseinandersetzung überging. Im weiteren Verlauf verletzte einer der Schläger den anderen, einen ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 09:45

    POL-BI: Jugendlicher Radfahrer und Zeugen nach Unfall gesucht

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Nach einem Unfall am Donnerstagabend, 28.05.2026, mit einem verletzten Kleinkind sucht die Polizei einen jungen Fahrradfahrer sowie Zeugen. Gegen 18:15 Uhr lief ein einjähriges Kind auf dem Gehweg des Ehlentruper Wegs. In Höhe des Hartlager Wegs kreuzte ein junger Fahrradfahrer den Weg des Kindes und touchierte es. Dadurch kam das Kleinkind zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren