POL-BI: Pkw ohne Räder auf Steinen zurückgelassen
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Schildesche - Bisher unbekannte Täter montierten in der Nacht zu Donnerstag, 28.05.2026, die Räder eines Mercedes ab, der am Meyer-zu-Eissen-Weg stand.
Zwischen 00:30 Uhr und 06:45 Uhr begaben sich die Diebe auf einen Parkplatz in der Nähe des Wendehammers. Sie montierten alle vier Räder von dem weißen Mercedes GLC 200 ab und ließen den Wagen auf Pflastersteinen aufgebockt zurück.
Die Räder transportierten sie vermutlich mit einem Fahrzeug ab.
Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.
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