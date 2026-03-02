Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Berufseinsteiger beim Hauptzollamt Frankfurt am Main- Jetzt Karriere beim Zoll starten!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Frankfurt am Main (ots)

400 junge Menschen beginnen am 1. März 2026 ihr duales Studium im gehobenen Dienst beim ZOLL, davon 20 beim Hauptzollamt Frankfurt am Main.

Der stellvertretende Leiter des Hauptzollamtes Frankfurt am Main, Regierungsdirektor Thomas Greger, begrüßte die frischgebackenen Zöllnerinnen und Zöllner im Rahmen einer Feierstunde, zu der auch deren Angehörige eingeladen waren: "Ich freue mich sehr, Sie als unsere neuen Kolleginnen und Kollegen beim Hauptzollamt Frankfurt am Main begrüßen zu dürfen. Mit Ihrer Berufsentscheidung für den ZOLL erschließt sich Ihnen für Ihr ganzes Erwerbsleben eine große Bandbreite von interessanten, abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben. Sie stehen zwar noch ganz am Anfang Ihrer beruflichen Karriere, dennoch sind Sie von Beginn an ein wichtiger Teil eines erfolgreichen Teams".

Die neu eingestellten Zöllnerinnen und Zöllner absolvieren ein dreijähriges Studium im gehobenen Dienst beim ZOLL. Theorie und Praxis wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf. Die fachtheoretischen Teile werden an den Hochschulen des Bundes für öffentliche Verwaltung in Münster und Rostock absolviert. Die Praxisphasen verbringen die Nachwuchskräfte in verschiedenen Bereichen ihres Ausbildungshauptzollamtes und bei nahegelegenen Zollämtern und Zollfahndungsämtern.

Nach Abschluss des dualen Studiums als Bachelor of Laws erwartet die jungen Zöllnerinnen und Zöllner eine spannende und interessante Arbeit in den unterschiedlichen Aufgabenbereichen des Zolls. Grundsätzlich übernimmt der ZOLL alle seine geeigneten Nachwuchskräfte. Mit der Einstellung erhalten die Studierenden nicht nur ein fachlich hochwertiges Studium, sondern auch einen sicheren Arbeitsplatz mit vielen spannenden und abwechslungsreichen Tätigkeiten, mit denen sie u.a. für Steuereinnahmen, Verbraucherschutz, die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland sorgen.

Auch in den kommenden Jahren wird der ZOLL verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft in einer großen Bundesverwaltung anbieten. Für eine Einstellung zum 1. März 2027 können sich Interessierte noch bis zum 15. April 2026 beim Hauptzollamt Frankfurt am Main (gehobener Zolldienst) oder bei der Generalzolldirektion (Verwaltungsinformatik) bewerben.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll finden sich unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere").

Ansprechpersonen beim Hauptzollamt Frankfurt am Main: Stabsstelle Kommunikation Telefon: 069 690 74189 E-Mail: presse.hza-ffm@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de

Original-Content von: Hauptzollamt Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell