Polizei Bielefeld

POL-BI: 2. Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und dem Polizeipräsidium Bielefeld: Versuchtes Tötungsdelikt in Paderborn

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / Paderborn / - Der 39-jährige Mann, der gestern Abend bewusstlos und schwer verletzt in der Straße Westernmauer aufgefunden worden ist, ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Jetzt sucht die Polizei eine Gruppe weiblicher Personen, die möglicherweise einen vorausgegangenen Streit zwischen Opfer und Täter mit verfolgt haben könnten.

Laut der Aussage eines Zeugen kam es kurz vor der Tat gegen 19.10 Uhr zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Königsstraße an einer Parkbank, die gegenüber eines Bekleidungsgeschäftes aufgestellt ist. Der Zeuge schilderte, dass vier bis sechs junge weibliche Personen bei diesem Streit zugegen gewesen sein sollen.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass es sich bei den zwei streitenden Männern um das spätere Opfer und den möglichen Tatverdächtigen gehandelt hat.

Die weiblichen Personen werden als Zeugen gesucht und gebeten sich mit einer Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Der schwer verletzte 39-Jährige wurde noch in der Nacht notoperiert. Sein Zustand hat sich soweit stabilisiert, dass aktuell keine Lebensgefahr für ihn besteht. Der Mann soll noch heute im Laufe des Tages zur Tat befragt werden.

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