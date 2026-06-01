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Polizei Bielefeld

POL-BI: Sieben Autos zerkratzt - Zeugin folgt Täter

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Oldentrup - Ein 26-jähriger Bielefelder zerkratzte in der Nacht von Freitag auf Samstag, 30.05.2026, mehrere Autos in der Straße Am Wiehagen. Eine Zeugin reagierte couragiert.

Gegen 23:00 Uhr bemerkte eine Bielefelderin einen Mann, der sieben Autos am Fahrbahnrand mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Sie informierte die Polizei und folgte dem Täter, zusammen mit den Eigentümern der Autos, als er sich vom Tatort entfernte.

Beschädigt wurden ein VW Caddy, ein VW Transporter, ein Renault Clio, ein Volvo XC 90, ein VW Touran, ein Ford Kuga und ein Skoda Superb. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro.

Die alarmierten Beamten trafen den Täter, einen betrunkenen 26-jährigen Bielefelder, am Kammermühlenweg an und kontrollierten ihn. Er muss sich nun für die Sachbeschädigungen verantworten.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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