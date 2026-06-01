Polizei Bielefeld

POL-BI: Mit Lachgasflasche zugeschlagen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Bei einer Auseinandersetzung in der Nacht zu Samstag, 30.05.2026, schlug ein bisher unbekannter Täter einen Mann mit einer Flasche. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Vierergruppe, darunter ein 25- und ein 40-jähriger Kölner, sowie zwei Arbeitskollegen, hielt sich vor einem Hotel an der Straße Neumarkt auf. Neben ihnen befand sich eine weitere Gruppe. Die etwa sieben jungen Männer und Frauen waren sehr laut und konsumierten offensichtlich Lachgas.

Die Kölner berichteten später der Polizei, dass einer von ihnen versehentlich auf einen mit Lachgas gefüllten Ballon getreten war. Einer der Lachgaskonsumenten fühlte sich provoziert und ging aggressiv auf den 25-Jährigen zu. Der 40-Jährige stellte sich zwischen die Kontrahenten, um die Situation zu beruhigen.

Daraufhin nährte sich ein weiterer Mann von hinten und schlug dem Streitschlichter eine Lachgasflasche gegen den Kopf.

Der 40-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Unmittelbar nach der Tat flüchten die beiden Tatverdächtigen in Richtung Jahnplatz.

Beide hatten dunkle Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Der Täter mit der Flasche trug ein blaues Oberteil und eine weiße Hose.

Der zweite Mann trug ein dunkles Oberteil und helle Jeans.

Hinweise zu der gefährlichen Körperverletzung nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

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