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Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Leichtverletzte am Europa Platz

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 30.05.2026, gerieten zwei betrunkene Personengruppen am Europa Platz in Streit und verletzten sich gegenseitig.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand hielten sich ein 30- und ein 39-jähriger Bielefelder in der Nacht im Bereich des Europa Platzes auf, um Alkohol zu trinken. Dort trafen sie auf einen 20-jährigen Oelder und einen 22-jährigen Bielefelder, mit denen sie sich unterhielten. Als der 30- und der 39-jährige schließlich gegen 00:45 Uhr nach Hause gehen wollten, wurden der 20- und der 22-Jährige aufgrund einer Meinungsverschiedenheit aggressiv und griffen die beiden anderen an.

Dabei verletzte der 22-Jährige den 30-Jährigen mit einem Messer an der Hand. Der 39-Jährige verletzte den 20-Jährigen, der auch ein Messer in der Hand hielt, mit einer Glasflasche am Kopf.

Der 20- und der 22-Jährige flüchteten nach der Auseinandersetzung. Sie wurden durch die Bundespolizei am Hauptbahnhof schließlich angetroffen und kontrolliert. Im Krankenhaus wurde beiden betrunkenen Männern eine Blutprobe entnommen. Zu-dem wurde die Wunde des 20-Jährigen versorgt.

Der 30-Jährige wurde für eine ambulante Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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