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Polizei Bielefeld

POL-BI: Update: E-Scooter-Fahrer nach Unfall gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Milse- Nach dem Unfall am Sonntag, 31.05.2026, konnte die Identität des Flüchtigen ermittelt werden.

Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der flüchtige jugendliche E-Scooter-Fahrer ermittelt werden.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6285291

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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