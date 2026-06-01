Polizei Bielefeld

POL-BI: Update: E-Scooter-Fahrer nach Unfall gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Milse- Nach dem Unfall am Sonntag, 31.05.2026, konnte die Identität des Flüchtigen ermittelt werden.

Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der flüchtige jugendliche E-Scooter-Fahrer ermittelt werden.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6285291

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