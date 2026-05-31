POL-BI: E-Scooter Fahrer nach Unfall gesucht
Bielefeld (ots)
(PP/MS) Am Sonntagnachmittag, den 31.05.2026, kam es auf der Straße Rabenhof zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter Fahrer und einer Fußgängerin. Nach derzeitigen Informationen befuhren drei männliche Personen im Alter von 13 - 16 Jahren gegen 16 Uhr die Straße Rabenhof in Richtung Herforder Straße auf drei E-Scootern. In Höhe der Hausnummer 59 kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 10-Jährigen Fußgängerin aus Bielefeld, wodurch diese leicht verletzt wurde. Die E-Scooter Fahrer entfernten sich in unbekannte Richtung vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat 1 unter Tel. 0521-545-0 in Verbindung zu setzen.
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