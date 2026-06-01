POL-BI: Unfallfahrer will keine Polizei
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Schildesche-
Samstagnacht, 30.05.2026, fuhr ein PKW-Fahrer verbotswidrig in eine Baustelle und gegen eine Stahl-Verbauplatte. Polizisten stellten den Führerschein des angetrunkenen und unter Drogen stehenden Bielefelders sicher.
Ein 18-jähriger aus Bünde und ein 20-jähriger aus Enger befuhren um 23:00 Uhr gemeinsam mit ihrem PKW die Baustelle an der Engersche Straße, von der Talbrückenstraße kommend in Richtung stadtauswärts. In dem Baustellenbereich kam ihnen verbotswidrig der VW Up eines 23-jährigen Bielefelders entgegen. Nachdem sie das Fahrzeug passiert hatten, fuhr der VW-Fahrer gegen eine Stahl-Verbauplatte der Baustelle. Die Zeugen hörten den Knall des Aufpralls, hielten an und kamen dem allein im Fahrzeug befindlichen 23-jährigen Fahrer zur Hilfe. Als sie ihm beim Aussteigen halfen, bat der Bielefelder, nicht die Polizei zu rufen.
Gegenüber den am Unfallort eingetroffenen Streifenbeamten behauptete der 23-Jährige, er sei nur Beifahrer gewesen. Aufgrund seiner Alkoholisierung und einem positiven Alkohol- sowie Drogen-Vortest, entnahm ihm ein Arzt auf der Polizeiwache Blutproben. Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.
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