Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallfahrer will keine Polizei

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche-

Samstagnacht, 30.05.2026, fuhr ein PKW-Fahrer verbotswidrig in eine Baustelle und gegen eine Stahl-Verbauplatte. Polizisten stellten den Führerschein des angetrunkenen und unter Drogen stehenden Bielefelders sicher.

Ein 18-jähriger aus Bünde und ein 20-jähriger aus Enger befuhren um 23:00 Uhr gemeinsam mit ihrem PKW die Baustelle an der Engersche Straße, von der Talbrückenstraße kommend in Richtung stadtauswärts. In dem Baustellenbereich kam ihnen verbotswidrig der VW Up eines 23-jährigen Bielefelders entgegen. Nachdem sie das Fahrzeug passiert hatten, fuhr der VW-Fahrer gegen eine Stahl-Verbauplatte der Baustelle. Die Zeugen hörten den Knall des Aufpralls, hielten an und kamen dem allein im Fahrzeug befindlichen 23-jährigen Fahrer zur Hilfe. Als sie ihm beim Aussteigen halfen, bat der Bielefelder, nicht die Polizei zu rufen.

Gegenüber den am Unfallort eingetroffenen Streifenbeamten behauptete der 23-Jährige, er sei nur Beifahrer gewesen. Aufgrund seiner Alkoholisierung und einem positiven Alkohol- sowie Drogen-Vortest, entnahm ihm ein Arzt auf der Polizeiwache Blutproben. Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

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