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Polizei Bielefeld

POL-BI: Schneller Erfolg - Einbrecher im Gebüsch festgenommen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- In den frühen Stunden des Sonntags, 31.05.2026, fasste die Polizei einen Einbrecher noch in Tatortnähe. Er ging in Untersuchungshaft.

Ein Täter gelangte gegen 05:35 Uhr auf den Balkon eines Hauses an der Fröbelstraße und betrat durch die offenstehende Balkontür die Wohnung. Als er das Handy des Bewohners ergriff, wachte dieser durch ein Geräusch auf. Der Täter flüchtete mit dem Handy in das Erdgeschoss und nahm dort unter anderem iPads, Notebooks und zwei Brillenetuis an sich. Mit der Beute setzte er die Flucht über die Terrassentür fort.

Die Bielefelder beschrieben den hinzugerufenen Polizisten den Einbrecher, der eine Cape und eine Maske getragen hatte. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung fanden Beamte das Cape und ein Teil der Beute auf dem Weg zwischen dem Tatort und einem Gebüsch im Bereich des Ostparks. In dem Gebüsch erkannten Streifenbeamte den Täter, der vergeblich versuchte sich mitsamt dem Handy und der restlichen Beute in seinem Rucksack zu verstecken. Die Opfer erhielten ihre Gegenstände zurück.

Der polizeibekannte 37-jährige Tatverdächtige mit libyscher Staatsangehörigkeit aus Bad Driburg wurde vorläufig festgenommen. Kriminalbeamte führten ihn einem Haftrichter vor, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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