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Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen gesucht: Angriff vor Nachtclub

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 30.05.2026, verletzte eine Personengruppe drei junge Männer an der Duisburger Straße. Hinweise zu einem schwarzen Mercedes mit Göttinger-Kennzeichen werden erbeten.

Gegen 04:20 Uhr hielten sich zwei 20-Jährige und ein 22-Jähriger, alle aus Porta Westfalica, auf dem Parkplatz einer Disco auf. Dort gerieten sie mit einer unbekannten Gruppe, die aus etwa acht Personen bestand, in Streit. Mehrere Personen aus der Gruppe schlugen schließlich auf das Trio ein, auch als diese am Boden lagen. Ein weiterer Täter beschädigte dann das Auto der Männer aus Porta Westfalica.

Die Tätergruppe flüchtete anschließend mit zwei schwarzen Mercedes Benz. Ein Auto soll ein Kombi mit Göttinger-Kennzeichen gewesen sein.

Die Opfer beschrieben einen Haupttäter als etwa 20 Jahre alt, 180 cm groß und mit schwarzen Haaren. Das Auto soll ein etwa zwei Meter großer und kräftiger Mann beschädigt haben.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu tatverdächtigen Personen oder zu den Fluchtfahrzeugen beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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