Polizei Bielefeld

POL-BI: Hubschrauber bei schwerem Unfall im Einsatz

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 33- Senne- Montagabend, 01.06.2026, kam es in der Abfahrt der A 33 zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei PKW-Insassen schwere sowie der Beifahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Inzwischen befindet sich der Beifahrer außer Lebensgefahr.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 18-jährige Bielefelderin gegen 21:25 Uhr mit ihrem Mercedes A180 den rechten Fahrstreifen der A 33 in Richtung Brilon. Im Fahrzeug befanden sich auf dem Beifahrersitz ein 16-jähriger Bielefelder sowie auf der Rückbank ein 16-jähriger und ein 17-jähriger Bielefelder.

An der Anschlussstelle Bielefeld-Senne beabsichtigte die 18-Jährige die Autobahn zu verlassen, bremste dabei stark ab und lenkte nach rechts ein. Anschließend verlor sie die Kontrolle über den PKW, der gegen die linke Seitenschutzplanke stieß. Der PKW durchfuhr das Sichtdreieck und überschlug sich, stieß gegen die Schutzplanke der Auffahrt, drehte sich und kam im Graben rechtsseitig der Auffahrt zum Stehen. Der auf der Rücksitzbank sitzende 16-Jährige wurde dabei aus dem PKW geschleudert. Der 16-jährige Beifahrer sowie der 17-Jährige wurde im PKW eingeklemmt und mussten durch die Rettungskräfte befreit werden.

Alle Insassen erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurden durch Rettungskräfte nach der Erstversorgung am Unfallort in Krankenhäuser gebracht.

Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Der Sachschaden wird auf 20000 Euro geschätzt. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Paderborn erschien zur Spurensicherung am Unfallort.

Während der Unfallaufnahme wurde die Ausfahrt der Anschlussstelle Bielefeld-Senne von circa 22:00 Uhr bis 00:20 Uhr gesperrt.

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