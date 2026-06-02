Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht unter Drogeneinfluss

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Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 30- Minden-Lübbecke- Bad Oeynhausen- Montagabend, 01.06.2026, informierte ein Zeuge die Polizei über einen flüchtigen PKW-Fahrer nach einem Unfall auf der A 30. Der Flüchtende hatte vor Fahrtantritt Drogen konsumiert.

Ein 27-jähriger Bündener befuhr gegen 20:10 Uhr mit seinem Skoda Octavia die A 30 in Richtung Osnabrück. Ein Zeuge meldete der Polizei, dass der Skoda-Fahrer hinter dem Hahnenkamptunnel gegen die rechte Leitplanke und anschließend weiter gefahren war. Der Fahrer hatte auf den Zeugen betrunken gewirkt. Bei der Suche nach dem beschriebenen Octavia erkannte eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizeiwache Herford den PKW, der auf dem Seitenstreifen der A 30 stand. Der 27-Jährige stand neben der Fahrertür und hatte offensichtlich Probleme, sich auf den Beinen zu halten. Die Beamten stellten an dem PKW frische Unfallschäden fest. Die gesamte rechte Fahrzeugseite war zerkratzt. Der Bündener behauptete, während er auf dem linken Fahrstreifen gefahren sei, habe ihn ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender LKW gerammt. Beschreiben konnte er den LKW nicht.

Ein Alkoholvortest verlief negativ, ein Drogenvortest positiv. Ein Arzt entnahm ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Bei ihm aufgefundenen Tabletten sowie eine Ampulle mit Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Ein Abschleppunternehmen transportierte den Skoda ab. Strafverfahren wurden eingeleitet.

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