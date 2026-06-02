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Polizei Bielefeld

POL-BI: 4. Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und dem Polizeipräsidium Bielefeld: Versuchtes Tötungsdelikt

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / Paderborn / - Der 55-jährige Deutsche mit kasachischen Wurzeln wurde heute, 02.06.2026, einer Haftrichterin des AG Paderborn vorgeführt. Diese ordnete die Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung an. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Der 55-jährige Mann aus Salzkotten hat in seiner Vernehmung keine Angaben zur Sache gemacht.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben sich die gesuchten vier bis sechs Ukrainerinnen nicht bei der Polizei gemeldet. Die Frauen werden weiterhin als Zeugen gesucht und gebeten sich mit einer Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1. Pressemeldung vom 31.05.2026, 01:35 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6285059 2. Pressemeldung vom 31.05.2026, 14:13 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6285266 3. Pressemeldung vom 01.06.2026, 16:22 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6286230

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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