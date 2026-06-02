POL-BI: Einbrecher stehlen Werkzeuge
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Eckardtsheim / Mitte - Die Polizei Bielefeld wurde am Montag, 01.06.2026, über zwei Einbrüche informiert, bei denen diverse Werkzeuge gestohlen wurden. Die Polizei sucht Zeugen.
Zwischen 14:00 Uhr am Freitag, 29.05.2026, und 06:50 Uhr am Montag, 01.06.2026, brachen unbekannte Täter in ein Gebäude an der Werkhofstraße, im Bereich zwischen der Verler Straße und dem Rudolf-Hardt-Weg, ein. Sie stahlen Bohrmaschinen, Akkuschrauber, eine Heckenschere und einen Laubbläser.
Aus einem Baucontainer am Campus Handwerk entwendeten unbekannte Täter Funkgeräte, einen Winkelschleifer, Akkus, Baujacken und Flachkopfzangen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 12:30 Uhr am Samstag, 30.05.2026, und 07:00 Uhr am Montag, 01.06.2026.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Taten beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
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