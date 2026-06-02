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Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stehlen Werkzeuge

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Eckardtsheim / Mitte - Die Polizei Bielefeld wurde am Montag, 01.06.2026, über zwei Einbrüche informiert, bei denen diverse Werkzeuge gestohlen wurden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 14:00 Uhr am Freitag, 29.05.2026, und 06:50 Uhr am Montag, 01.06.2026, brachen unbekannte Täter in ein Gebäude an der Werkhofstraße, im Bereich zwischen der Verler Straße und dem Rudolf-Hardt-Weg, ein. Sie stahlen Bohrmaschinen, Akkuschrauber, eine Heckenschere und einen Laubbläser.

Aus einem Baucontainer am Campus Handwerk entwendeten unbekannte Täter Funkgeräte, einen Winkelschleifer, Akkus, Baujacken und Flachkopfzangen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 12:30 Uhr am Samstag, 30.05.2026, und 07:00 Uhr am Montag, 01.06.2026.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Taten beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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