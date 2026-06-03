PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter entwenden Propangas- und Treibgasflaschen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt- Am Wochenende, zwischen Freitagabend, 29.05.2026, und Montagnachmittag, brachen Einbrecher Gitterverschläge auf einem Firmengelände an der Piderits Bleiche auf und flüchteten mit ihrer Beute.

Mitarbeiter der Firma nahe der Sender Straße bemerkten Montagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, dass auf dem Gelände die Tür eines Gitterverschlags, die sonst verschlossen ist, offenstand. Die Einbrecher hatten daraus sieben leere Propangasflaschen und drei volle Treibgasflaschen gestohlen. Beim Verlassen des Geländes am Freitag, gegen 18:00 Uhr, war der Gitterverschlag verschlossen.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 10:10

    POL-BI: Taschendiebin macht im Buchladen Beute

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Eine Taschendiebin entwendete Dienstagnachmittag, 02.06.2026, die Geldbörse einer Bielefelderin. Gegen 16:55 Uhr hielt sich eine Bielefelderin in einem Buchladen an der Niedernstraße auf. Während sie sich Bücher anschaute, kamen ihr zwei Frauen sehr nahe. Als die Bielefelderin wenig später Bücher bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl ihres Portemonnaies aus ihrer ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 08:45

    POL-BI: 12 km Stau nach Auffahrserie - Hubschrauber landet auf der A 2

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- BAB 2- Dienstagmittag, 02.06.2026, kam es auf der der A 2 zu drei aufeinanderfolgenden Auffahrunfällen mit leichtverletzten Fahrzeuginsassen. Die Staulänge betrug in der Spritze 12 km. Nach den derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger Bielefelder gegen 14:45 Uhr mit seinem VW Transporter den linken Fahrstreifen der A 2 in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren