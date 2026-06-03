POL-BI: Täter entwenden Propangas- und Treibgasflaschen
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Sennestadt- Am Wochenende, zwischen Freitagabend, 29.05.2026, und Montagnachmittag, brachen Einbrecher Gitterverschläge auf einem Firmengelände an der Piderits Bleiche auf und flüchteten mit ihrer Beute.
Mitarbeiter der Firma nahe der Sender Straße bemerkten Montagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, dass auf dem Gelände die Tür eines Gitterverschlags, die sonst verschlossen ist, offenstand. Die Einbrecher hatten daraus sieben leere Propangasflaschen und drei volle Treibgasflaschen gestohlen. Beim Verlassen des Geländes am Freitag, gegen 18:00 Uhr, war der Gitterverschlag verschlossen.
Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 zu wenden.
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