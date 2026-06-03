Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Schwerer Raub nach Scheinverkauf - zwei Tatverdächtige festgenommen.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (02.06.2026) wurde ein 22-jähriger Mann in Detmold Opfer eines schweren Raubes. Zwei Tatverdächtige konnten noch am selben Abend vorläufig festgenommen werden. Der 22-jährige Mann hatte über einen Messenger-Dienst Kontakt zu vermeintlichen Verkäufern eines Smartphones aufgenommen und war mit diesen zu einem Treffpunkt in der Sprottauer Straße verabredet. Dort brachten die Täter den Mann dazu, in ihr Fahrzeug zu steigen. Anschließend forderten sie ihn unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe des mitgebrachten Bargelds auf. Nachdem der 22-Jährige das Geld übergeben hatte, konnte er flüchten und alarmierte die Polizei. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten beide Tatverdächtigen, zwei 21-jährige Männer aus Detmold, noch in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an. Beide Männer werden im Laufe des 03.06.2026 einem Haftrichter vorgeführt. Das genutzte Fahrzeug, ein Peugeot, wurde sichergestellt. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei im Einsatz befindlichen Streifenwagen der Polizeiwache Detmold.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell