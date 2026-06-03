Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebin macht im Buchladen Beute

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Eine Taschendiebin entwendete Dienstagnachmittag, 02.06.2026, die Geldbörse einer Bielefelderin.

Gegen 16:55 Uhr hielt sich eine Bielefelderin in einem Buchladen an der Niedernstraße auf. Während sie sich Bücher anschaute, kamen ihr zwei Frauen sehr nahe. Als die Bielefelderin wenig später Bücher bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl ihres Portemonnaies aus ihrer Handtasche.

Sie beschrieb die beiden Frauen als ausländisch aussehend und circa 30 bis 35 Jahre alt. Eine soll sehr korpulent, die andere eher schlank gewesen sein.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545- 0 entgegen.

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