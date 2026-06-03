Polizei Bielefeld

POL-BI: Internet-Betrug mit Love-Scamming

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Ein Bielefelder erstattete am Dienstag, 02.06.2026, eine Strafanzeige, nachdem er Opfer eines Betruges geworden war.

Der Bielefelder schilderte dem Polizisten, dass eine angeblich junge Frau im Mai mit ihm über ein soziales Netzwerk Kontakt aufnahm. Die Kommunikation mit der Unbekannten habe dann auf einen Messaging-Dienst gewechselt und sie habe ihm Fotos geschickt, auf denen sie angeblich zu sehen war. Über Wochen texteten beide mehrmals täglich, bis Ende Juni die Frau ihn um Zusendung einer Guthabenkarte bat. Nachdem der Bielefelder den Wunsch erfüllt hatte, fordert sie ständig die Zusendung weiterer Karten. Das Opfer erkannte jedoch den Betrug und ging zur Polizei.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell