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Polizei Bielefeld

POL-BI: Internet-Betrug mit Love-Scamming

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Ein Bielefelder erstattete am Dienstag, 02.06.2026, eine Strafanzeige, nachdem er Opfer eines Betruges geworden war.

Der Bielefelder schilderte dem Polizisten, dass eine angeblich junge Frau im Mai mit ihm über ein soziales Netzwerk Kontakt aufnahm. Die Kommunikation mit der Unbekannten habe dann auf einen Messaging-Dienst gewechselt und sie habe ihm Fotos geschickt, auf denen sie angeblich zu sehen war. Über Wochen texteten beide mehrmals täglich, bis Ende Juni die Frau ihn um Zusendung einer Guthabenkarte bat. Nachdem der Bielefelder den Wunsch erfüllt hatte, fordert sie ständig die Zusendung weiterer Karten. Das Opfer erkannte jedoch den Betrug und ging zur Polizei.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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