Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall unter Drogeneinfluss auf regennasser Fahrbahn - Audi-Fahrer gesucht

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Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 44- Paderborn- Lichtenau- Marsberg- Dienstagabend, 02.06.2026, erlitt ein unter Drogen stehender PKW-Fahrer auf der A 44 bei einem Unfall leichte Verletzungen. Ein flüchtiger Audi-Fahrer soll zuvor einen Gegenstand auf die Fahrbahn geworfen haben.

Ein 38-jähriger Hamburger befuhr gegen 20:35 Uhr mit seinem Mercedes GLC den linken Fahrstreifen der A 44 in Richtung Dortmund. Zwischen den Anschlussstellen Marsberg und Lichtenau Westfalen verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, stieß gegen die Mittelschutzplanke, drehte sich und rutschte in die rechte Seitenschutzplanke. Der Hamburger erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Im Verlauf der Unfallaufnahme äußerte der 38-Jährige, dass aus einem vor ihm fahrenden PKW Audi ein Gegenstand auf die Fahrbahn geworfen worden sei. Zum Unfall sei es gekommen, da er diesem Gegenstand ausweichen musste.

Ein Drogenvortest des Hamburgers verlief positiv. Ein Arzt entnahm ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher.

Ein Abschleppunternehmen transportierte den Mercedes ab. Der Sachschaden wird auf 27440 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Audi geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu melden.

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