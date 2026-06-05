POL-BI: Raubversuch in Spielothek - Zeugen gesucht
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Brackwede - Ein Mann versuchte in der Nacht auf Freitag, 05.06.2026, eine Spielothek an der Germanenstraße, in Höhe Gotenstraße, auszurauben. Er flüchtete ohne Beute.
Gegen 01:00 Uhr überraschte ein Mitarbeiter den maskierten und mit einem Messer bewaffneten Täter im Mitarbeiterbereich der Spielothek. Daraufhin forderte der Räuber die Herausgabe von Bargeld, stach mit dem Messer in die Richtung des Mannes und flüchtete anschließend ohne Beute in eine unbekannte Richtung.
Der Räuber wird wie folgt beschrieben: männlich, 20 bis 35 Jahre alt, etwa 180 cm groß und helle Haut. Bei der Tat trug er einen dunklen Kapuzenpullover, eine Jogginghose und eine schwarze Sturmhaube. Zudem führte er einen hellen Jutebeutel mit sich.
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