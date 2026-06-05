Polizei Bielefeld

POL-BI: E-Scooter-Dieb mit schlechter Lüge

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Polizisten der Soko Innenstadt stießen bei Personenkontrollen am Mittwoch, 03.06.2026, auf einen E-Scooter-Dieb. Der Eigentümer erhielt seinen Scooter zurück.

Die Soko Innenstadt führte gegen 16:15 Uhr Personenkontrollen im Bereich der "Tüte" durch und überprüfte dabei einen 47-jährigen Bielefelder, der einen E-Scooter mit sich führte. Den Beamten teilte er mit, dass er das Fahrzeug von einem Freund geliehen hätte. Der angebliche Freund befand sich jedoch ebenfalls in einer Polizeikontrolle und gab glaubwürdig an, dass er weder den 47-Jährigen noch den E-Scooter kennen würde.

Die Polizisten überprüften den E-Scooter, ermittelten den tatsächlichen Eigentümer und riefen diesen an. Er gab an, dass er das Fahrzeug gegen 12:00 Uhr am Jahnplatz abgeschlossen und zurückgelassen hatte. Eine Stunde später hatte er den Diebstahl festgestellt.

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