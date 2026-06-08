Polizei Bielefeld

POL-BI: Auto stößt zweimal gegen anderen Pkw

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An einer Fußgängerampel an der Alfred-Bozi-Straße fuhr der Fahrer eines dunklen Mini Coopers am Samstagabend, 06.06.2026, gegen das Heck eines vorausfahrenden Audis. Der Fahrer des Mini Coopers mit Gütersloher Kennzeichen blieb nicht an der Unfallstelle, sondern setzte seine Fahrt in Richtung der Artur-Ladebeck-Straße fort.

Der 22-jährige Bielefelder Audi-Fahrer fuhr gegen 20:45 Uhr mit drei weiteren Personen auf der Alfred-Bozi-Straße stadtauswärts. Nach den Aussagen der vier Personen, soll ein folgender Fahrer mit einem Mini Cooper sehr dicht aufgefahren sein und die Lichthupe betätigt haben.

Als der Audi-Fahrer aufgrund von rotem Ampellicht an der Fußgängerampel in Höhe der Einmündung der Friedenstraße anhielt, ereignete sich der erste Anstoß durch den Mini Cooper. Während der unbekannte Fahrer an dem Audi vorbeifuhr, wurde die rechte Fahrzeugseite durch den Mini Cooper beschädigt.

Der 22-jährige Fahrer und ein 21-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. An dem Audi entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Der Pkw blieb fahrbereit.

Die Zeugen beschrieben den beteiligten Autofahrer:

Der Mann soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sein und ein südländisches Aussehen besitzen. Er trug einen Vollbart und seine braunen Haare waren mit Haargel nach oben zur Seite gestylt. Sein dunkelblauer Pullover war gemustert.

In dem dunklen Mini-Cooper befand sich ein männlicher Beifahrer.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat 1, des Polizeipräsidiums Bielefeld: 0521/545-0

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