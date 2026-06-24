POL-BO: Verkehrsunfall - Hernerin (65) schwer verletzt
Herne (ots)
Am 23. Juni kam es gegen 10.30 Uhr in Herne im Bereich der Einmündung Kolpingstraße/Rathausstraße zu einem schweren Verkehrsunfall.
Eine 65-jährige Hernerin fuhr mit ihrem Pedelec auf der Kolpingstraße und wollte nach links auf die Rathausstraße abbiegen.
Zeitgleich fuhr eine 63-jährige Hernerin mit ihrem Auto auf der Rathausstraße in Richtung Heerstraße.
Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß.
Die 65-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.
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