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Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall - Hernerin (65) schwer verletzt

Herne (ots)

Am 23. Juni kam es gegen 10.30 Uhr in Herne im Bereich der Einmündung Kolpingstraße/Rathausstraße zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 65-jährige Hernerin fuhr mit ihrem Pedelec auf der Kolpingstraße und wollte nach links auf die Rathausstraße abbiegen.

Zeitgleich fuhr eine 63-jährige Hernerin mit ihrem Auto auf der Rathausstraße in Richtung Heerstraße.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Die 65-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marco Bischoff
Telefon: 0234 909-1021
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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