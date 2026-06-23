Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) Lastwagen richtet etwa 10.000 Euro Schaden an und flüchtet: Polizei bittet um Hinweise (22.06.2026)

Schramberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht eines Lastwagens am Montagmorgen in der Drosselstraße.

Gegen 11:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Lastwagen beim Rangieren ein Gebüsch, eine Mauer sowie einen geparkten Mercedes und fuhr anschließend davon. Laut einem Zeugen dürfte am Lastwagen ein gelb-blauer Anhänger angehängt gewesen sein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Hinweise zu dem bislang unbekannten Lastwagen werden unter Tel. 07422 27010 entgegengenommen.

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