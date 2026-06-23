PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg
Lkr. Rottweil) Lastwagen richtet etwa 10.000 Euro Schaden an und flüchtet: Polizei bittet um Hinweise (22.06.2026)

Schramberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht eines Lastwagens am Montagmorgen in der Drosselstraße.

Gegen 11:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Lastwagen beim Rangieren ein Gebüsch, eine Mauer sowie einen geparkten Mercedes und fuhr anschließend davon. Laut einem Zeugen dürfte am Lastwagen ein gelb-blauer Anhänger angehängt gewesen sein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Hinweise zu dem bislang unbekannten Lastwagen werden unter Tel. 07422 27010 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren