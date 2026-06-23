Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) Auto macht sich selbstständig - 27-jährige Mutter und 2-jähriges Kind leicht verletzt (22.06.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Montagmittag hat sich ein geparktes Auto selbständig gemacht und eine Mutter sowie ihr Kind mitgerissen.

Eine 27-jährige Frau stellte ihren Mercedes gegen 13:45 Uhr an der Bösinger Steige ab, zog die Handbremse an und hatte vermutlich vergessen, den Gang einzulegen. Als sie sich mit ihrem 2-jährigen Kind auf dem Arm außerhalb des Fahrzeugs befand, setzte sich der Mercedes plötzlich selbstständig in Bewegung und rollte auf der abschüssigen Straße über einen Grünstreifen hinweg bis zu einer Garage. Die Frau und ihr Kind wurden mitgerissen und zogen sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die 27-Jährige in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Das Polizeirevier Oberndorf am Neckar hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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