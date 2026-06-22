Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Lkr. Tuttlingen) Polizei verhindert Trunkenheitsfahrten mit Schwertransportfahrzeugen (19.06.2026)

Geisingen (ots)

Bereits am Freitag hat die Polizei vorübergehend drei Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt und so mutmaßlich Trunkenheitsfahrten mit Schwertransporten verhindert.

Gegen 8:30 Uhr meldete ein Verantwortlicher des Windparks bei Geisingen, dass fünf Fahrer eines Speditionsunternehmens ihre Ruhezeit für den ausgiebigen Konsum von Alkohol genutzt hätten und nach der Pause vermutlich nicht in der Lage seien, ihre Schwertransportfahrzeuge sicher zu führen. Die verständigten Polizeibeamten trafen zunächst zwei augenscheinlich erheblich alkoholisierte Männer an. Die übrigen drei Fahrer wurden in ihren Fahrerkabinen geweckt. Durchgeführte Alkoholtests ergaben bei zwei Schwertransportfahrern Werte von etwa 2 Promille und 1,2 Promille. Zwei Fahrer waren nüchtern. Ein Fahrer verweigerte den Test, war jedoch offensichtlich erheblich betrunken.

Um eine mögliche Trunkenheitsfahrt der teils uneinsichtigen Fahrer zu verhindern, beschlagnahmten die Polizeibeamten schließlich vorübergehend die Schlüssel zu drei Schwertransportfahrzeugen. Der Betreiber der Baustelle entschied zudem, dass am gesamten Freitag keine Schwertransporte die Baustelle befahren dürfen.

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