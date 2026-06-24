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Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Wattenscheid: Polizei fahndet nach zwei Männern

Bochum-Wattenscheid (ots)

Zwei Männer sind in eine Wattenscheider Wohnung eingedrungen, dort auf den Bewohner getroffen und geflüchtet - jetzt fahndet die Polizei mit einer Beschreibung nach den beiden Tatverdächtigen.

Der Vorfall hat sich am Dienstag, 23. Juni, gegen 13.15 Uhr im Bereich der Stresemannstaße ereignet. Gegen 13.15 Uhr hebelten die Einbrecher dort die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses auf - und trafen unvermittelt auf den Bewohner (48). Sofort traten sie die Flucht an. Einer der beiden Gesuchten soll schwarzhaarig sein und ein weißes Oberteil mit roten Querstreifen getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise bezüglich der gesuchten Männer.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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