Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Bassum - Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Diepholz (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Mercedes entzog sich in der Nacht zu Dienstag, 30. Juni 2026, gegen 01:25 Uhr einer Verkehrskontrolle im Ortsgebiet Bassum. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Anhaltesignal setzte der Fahrer seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort.

Die Flucht führte unter anderem über die Bremer Straße, Syker Straße, Lange Wand, Bahnhofstraße, Kirchstraße, Querstraße, Bürgermeister-Bernhard-Straße, Mittelstraße und Alte Poststraße, bevor der Pkw über die L776 in Richtung Harpstedt flüchtete. Dabei erreichte der Fahrer Geschwindigkeiten von schätzungsweise 200 km/h.

Während der Verfolgungsfahrt wurden mehrere Verkehrsteilnehmer durch den flüchtenden Fahrer gefährdet. Im Einmündungsbereich Kirchstraße/Sulinger Straße konnte ein Zusammenstoß mit einem weißen VW ID.4 nur knapp verhindert werden. Ein weiterer Beinaheunfall ereignete sich auf der Harpstedter Straße, als der flüchtende Pkw in den Seitenstreifen geriet und stark ins Schlingern kam.

Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug nicht gestoppt werden.

Die Polizei bittet insbesondere den Fahrer des weißen VW ID.4 sowie weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des flüchtenden Pkw gefährdet wurden oder Hinweise zum Fahrzeugführer geben können, sich bei der Polizei Syke unter der Tel.-Nr. 04242 9690 zu melden.

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