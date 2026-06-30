Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: "3.000 Schritte zur Gesundheit" - Besuch bei der Feuerwehr am 7. Juli 2026

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Diepholz (ots)

Die Veranstaltungsreihe "3.000 Schritte zur Gesundheit" geht in die nächste Runde. Nachdem bereits die ersten beiden Spaziergänge in diesem Jahr auf großes Interesse gestoßen sind, lädt die Stadt Diepholz alle Interessierten zum nächsten Termin ein.

Am Dienstag, 7. Juli 2026, steht ein Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr Diepholz auf dem Programm. Die Teilnehmenden erhalten interessante Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr und erfahren Wissenswertes rund um Brandschutz, Notfälle und das Ehrenamt.

Treffpunkt ist wie gewohnt um 16 Uhr am Rathaus Diepholz. Von dort aus startet die Gruppe gemeinsam zur Feuerwehr. Natürlich kommt auch die Bewegung nicht zu kurz - während des Spaziergangs werden wie gewohnt rund 3.000 Schritte zurückgelegt.

Das Projekt verbindet regelmäßige Bewegung an der frischen Luft mit interessanten Einblicken in Einrichtungen und Themen des täglichen Lebens. Neben der Förderung der Gesundheit steht dabei auch der gemeinsame Austausch im Vordergrund.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung wird erbeten unter:

Telefon: 05441 / 9090

E-Mail: webmaster@stadt-diepholz.de

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