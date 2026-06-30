PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: "3.000 Schritte zur Gesundheit" - Besuch bei der Feuerwehr am 7. Juli 2026

POL-DH: "3.000 Schritte zur Gesundheit" - Besuch bei der Feuerwehr am 7. Juli 2026
  • Bild-Infos
  • Download

Diepholz (ots)

Die Veranstaltungsreihe "3.000 Schritte zur Gesundheit" geht in die nächste Runde. Nachdem bereits die ersten beiden Spaziergänge in diesem Jahr auf großes Interesse gestoßen sind, lädt die Stadt Diepholz alle Interessierten zum nächsten Termin ein.

Am Dienstag, 7. Juli 2026, steht ein Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr Diepholz auf dem Programm. Die Teilnehmenden erhalten interessante Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr und erfahren Wissenswertes rund um Brandschutz, Notfälle und das Ehrenamt.

Treffpunkt ist wie gewohnt um 16 Uhr am Rathaus Diepholz. Von dort aus startet die Gruppe gemeinsam zur Feuerwehr. Natürlich kommt auch die Bewegung nicht zu kurz - während des Spaziergangs werden wie gewohnt rund 3.000 Schritte zurückgelegt.

Das Projekt verbindet regelmäßige Bewegung an der frischen Luft mit interessanten Einblicken in Einrichtungen und Themen des täglichen Lebens. Neben der Förderung der Gesundheit steht dabei auch der gemeinsame Austausch im Vordergrund.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung wird erbeten unter:

Telefon: 05441 / 9090

E-Mail: webmaster@stadt-diepholz.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 28.06.2026 – 10:26

    POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 28.06.2026

    Diepholz (ots) - Versuchter Einbruchdiebstahl in der Oberschule in Bassum Eine bislang unbekannte Täterschaft hat versucht in einer Zeit vom 26.06.2026, 15:00 Uhr, bis 27.06.2026, 08:30 Uhr, sich gewaltsam Zugang in die Schule zu verschaffen. Dies gelingt nicht. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Syker Polizei unter der ...

    mehr
  • 27.06.2026 – 12:10

    POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 27.06.2026

    Diepholz (ots) - Bassum - Verkehrsunfallflucht Auf dem Parkplatz des Krankenhauses Bassum wurde zwischen Mittwoch, 25. Juni, 20:40 Uhr, und Donnerstag, 26. Juni, 08:40 Uhr, der Pkw eines 56-jährigen Mannes aus Bruchhausen-Vilsen vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren