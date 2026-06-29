Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Sulingen - Alkoholisierter Autofahrer kollidiert auf Tankstellengelände mit Pkw und Metallpfeiler

Diepholz (ots)

Ein 63-jähriger Autofahrer fuhr am gestrigen Sonntagnachmittag, gegen 15:15 Uhr auf das Gelände einer Tankstelle in der Friedrich-Tietjen-Straße in Sulingen und stieß dort mit einem geparkten Pkw zusammen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort und kollidierte kurz darauf mit einem Metallpfeiler der Tankstellenüberdachung. Dort kam er schließlich zum Stehen. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der 63-Jährige mutmaßlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille. Daraufhin wurde dem Unfallfahrer eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit. Der Gesamtschaden wurde auf rund 5.300 Euro geschätzt.

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