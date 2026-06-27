Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 27.06.2026

Diepholz (ots)

Bassum - Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz des Krankenhauses Bassum wurde zwischen Mittwoch, 25. Juni, 20:40 Uhr, und Donnerstag, 26. Juni, 08:40 Uhr, der Pkw eines 56-jährigen Mannes aus Bruchhausen-Vilsen vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bassum unter 04241 971680 zu melden.

Bassum - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 25. Juni 2026, kam es gegen 15:15 Uhr im Kreisverkehr an der Syker Straße in Bassum zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 51-jährige Autofahrerin aus Bassum wollte in den Kreisverkehr einfahren und übersah dabei eine 34-jährige Radfahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stürzte und sich leicht verletzte.

Sulingen - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Jugendlichen

Am 26.06.2026 gegen 09:20 Uhr kam es in Sulingen, Lange Straße, in Höhe einer Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Der verursachende Pkw-Führer (M, 36 Jahre, aus Sulingen) wollte mit seinem Pkw nach rechts auf das Tankstellengelände auffahren und übersah dabei den in gleicher Richtung auf dem Gehweg fahrenden Jugendlichen (M, 16 Jahre, aus Sulingen). In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Jugendliche und verletzte sich leicht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 850 Euro geschätzt.

Weyhe - Taschendiebstahl

Am 26.06.2026 zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr wurde einer Geschädigten in einem Verbrauchermarkt in der Lahauser Straße das Portemonnaie aus einer im Einkaufwagen befindlichen Handtasche entwendet. Diesbezüglich wird seitens der Polizei nochmals darauf hingewiesen, Wertgegenstände und Portemonnaies nah am Körper zu tragen.

Eydelstedt - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 26.06.2026, gegen 07:38 Uhr, kam eine 25-jährige PKW-Führerin aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Die Fahrzeugführerin befuhr die Barver Straße in Fahrtrichtung Barver und touchierte nach Abkommen von der Fahrbahn zunächst einen Baum, bevor sie frontal mit einem weiteren Baum kollidierte. Die Fahrzeugführerin kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Diepholz - Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Jugendlichen

Am 26.06.2026, gegen 16:08 Uhr, kam es im Stadtgebiet Diepholz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 83-jährigen PKW-Führer und einem 16-jährigen Mofa-Fahrer. Der PKW-Führer übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den bevorrechtigten Mofa-Fahrer. Durch den Zusammenstoß fiel der Mofa-Fahrer zu Boden und verletzte sich leicht an der linken Hand. Beide Fahrzeuge wurden im Zuge des Unfalls beschädigt.

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