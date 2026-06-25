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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz - Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischer Erpressung am 07.03.2025

POL-DH: Diepholz - Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischer Erpressung am 07.03.2025
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Diepholz (ots)

Im vergangenen Jahr, am 07.03.2025, gegen 20:20 Uhr betrat ein maskierter Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Hindenburgstraße in Diepholz. Er begab sich direkt zum Kassenbereich, wo er den Kassierer mit einem Messer bedrohte und die Herausgabe des Geldes forderte. Der Kassierer kam der Aufforderung nach und steckte das Geld in eine Tüte. Der unbekannte Täter nahm die Tüte und flüchtete unerkannt vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. - siehe Pressemitteilung vom 08.03.2025

Der männliche Täter ist ca. 170 cm groß und von schlanker Statur. Er trug eine schwarze Sturmhaube mit Sehschlitzen, eine schwarze Jacke mit weißem Schriftzug auf Höhe der rechten Brust, blaue Einmalhandschuhe, eine dunkelgraue Hose und schwarze Sneaker. Unter der Jacke trug der Unbekannte einen grauen Kapuzenpullover.

Nachdem der Täter bisher nicht ermittelt werden konnte, hat das Amtsgericht Verden (Aller) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden (Aller) einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Die Polizeiinspektion Diepholz veröffentlicht nun Bilder des Tatverdächtigen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Hinweise zu dieser Person nimmt die Polizei Diepholz unter der Tel.-Nr. 05441 9710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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