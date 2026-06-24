Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Wagenfeld, Dieseldiebstahl - Bassum, Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Diepholz (ots)

Wagenfeld, Dieseldiebstahl

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit vom 19.06.2026, 13:00 Uhr bis 22.06.2026, 07:00 Uhr ca. 700 Liter Diesel aus einem Lkw, der in der Wilhelm-Falldorf-Straße in Wagenfeld stand. Bei der Tat wurde ein Lüftungsgitter des Lkw beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz unter der Tel.-Nr. 05441 9710 entgegen.

Bassum, Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ein 67-jähriger Fahrer eines Transporters befuhr am 23.06.2026, gegen 15:00 Uhr die B51 in Richtung Bassum und bemerkte offenbar zu spät, dass eine vor ihm fahrende 62-Jährige ihren Pkw abbremste, um nach links in die Straße Haft einzubiegen. In der Folge stießen die Fahrzeuge zusammen. Dabei verletzten sich die beiden Beteiligten leicht. Die 62-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 6.000 Euro geschätzt.

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