Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Twistringen, exhibitionistische Handlungen - Sulingen, körperliche Auseinandersetzung in einem Imbiss

Diepholz (ots)

Twistringen, 47-Jähriger zeigte exhibitionistische Handlungen in der Öffentlichkeit

Ein 47-Jähriger belästigte am gestrigen Sonntag, gegen 15:40 Uhr zwei erwachsene Frauen, die sich im Außenbereich einer Eisdiele im Ortsgebiet Twistringen aufhielten. Dabei führte der Täter auch exhibitionistische Handlungen aus. Er wurde durch die Polizei wenig später im Nahbereich festgestellt und in Gewahrsam genommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Sulingen, körperliche Auseinandersetzung in einem Imbiss

Ein 48-jähriger Gastwirt eines Imbisses im Stadtgebiet Sulingen und ein 23-jähriger Kunde gerieten gestern, gegen 15:15 Uhr in den Räumlichkeiten des Lokals in Streit. Als dieser eskalierte, soll der Gastwirt mit einem Gartenschlauch und einem Stuhl nach dem 23-Jährigen geworfen, ihn dabei aber nicht verletzt haben. Der 23-Jährige soll daraufhin ein Tierabwehrspray gegen den 48-Jährigen eingesetzt haben, wodurch neben ihm auch er selbst und umstehende Personen Augenreizungen erlitten haben sollen. Im Außenbereich habe eine bislang unbekannte Person im weiteren Verlauf den Pkw des 23-Jährigen beschädigt. Das Tierabwehrspray wurde durch die Polizei sichergestellt. Gegen die Männer wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

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