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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Varrel (Samtgemeinde Kirchdorf), Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer - Syke, Kupferdiebstahl

Diepholz (ots)

Varrel (Samtgemeinde Kirchdorf), Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Ein 33-jähriger Autofahrer beabsichtigte, am 18.06.2026, gegen 09:00 Uhr einen vorausfahrenden, 76-jährigen Fahrer eines Pedelec auf der Bahnhofstraße in Varrel zu überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem rechten Außenspiegel des Pkw und dem Fahrrad. Der 76-Jährige stürzte aufgrund dessen und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Das Pedelec wurde beschädigt. Der Schaden wurde auf ca. 200 Euro geschätzt.

Syke, Kupferdiebstahl

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit vom 15.06.2026, 20:00 Uhr bis 18.06.2026, 08:00 Uhr drei Kupferfensterbänke des Rathauses am Hinrich-Hanno-Platz. Weiterhin wurde versucht, ein Kupferfallrohr zu entfernen. Dies misslang jedoch. Der Schaden wurde auf ca. 1.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter der Tel.-Nr. 04242 9690 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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