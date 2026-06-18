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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz - Raub auf Bahnhofsvorplatz

Diepholz (ots)

Ein bislang unbekannter Täter rempelte heute, gegen 09:00 Uhr eine 18-jährige Frau auf dem Vorplatz des Bahnhofs Diepholz von hinten an und stieß sie zu Boden. Unmittelbar danach entriss er ihr das Smartphone aus der Hand und flüchtete zu Fuß vom Tatort. Die 18-Jährige wurde leicht am Kopf verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Der männliche Täter wurde wie folgt beschrieben:

   - ca. 1,75 m groß
   - ca. 25 Jahre alt
   - schlanke Statur
   - leicht gebräunter Hautton
   - mittellange, schwarze Haare
   - brauner Pullover
   - schwarze Hose

Die Tat wurde durch umstehende Passanten wahrgenommen. Diese und weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Diepholz unter der Tel.-Nr. 05441 9710 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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