Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz, 73-jährige Radfahrerin von Jugendlichen geschubst

Diepholz (ots)

Mindestens drei Jugendliche im Alter von ca. 15 Jahren sollen gestern, gegen 13:30 Uhr eine 73-jährige Radfahrerin im Eichenweg in Diepholz in die Hunte gestoßen haben.

Zuvor sei ihr die Gruppe zu Fuß aus Richtung der Thouarsstraße entgegengekommen. Als sie sich auf gleicher Höhe befunden haben, sei sie von den Jugendlichen geschubst worden, sodass sie mit ihrem Dreirad zur Seite umgekippt und mit diesem in die Hunte gefallen sei. Die Jugendlichen seien daraufhin weggerannt und sollen sie im Wasser zurückgelassen haben. Erst durch die Hilfe von zwei Passanten sei es der 73-Jährigen gelungen, aus der Hunte zu kommen. Auch ihr Rad habe man herausziehen müssen. Die 73-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht. Der Korb ihres Fahrrads wurde beschädigt. Zudem fiel ihr Handy in den Fluss. Die tatverdächtigen Jugendlichen konnten nicht näher beschrieben werden.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, unterlassener Hilfeleistung und Sachbeschädigung gegen die drei bislang unbekannten Jugendlichen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen und zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Diepholz unter der Tel.-Nr. 05441 9710 in Verbindung zu setzen.

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