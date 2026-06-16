Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Syke - Fettbrand in Küche

Diepholz (ots)

Am vergangenen Montagabend, gegen 21:40 Uhr geriet die Küche eines Mehrfamilienhauses in der Radebergstraße in Syke in Brand. Dabei wurden die Küchenmöbel durch das Feuer stark beschädigt. Ursächlich war mutmaßlich zu stark erhitztes Frittieröl, das in Brand geraten ist. Das Feuer konnte durch einen 61-jährigen Hausbewohner eigenständig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Das Mehrfamilienhaus bleibt weiterhin bewohnbar. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

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