Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Sulingen - Verkehrsunfall mit zwei lebensgefährlich verletzten Personen

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Diepholz (ots)

Ein 19-jähriger Fahrer eines BMW befuhr am vergangenen Sonntag, gegen 08:45 Uhr die B214 in Sulingen in Richtung Diepholz und kam zwischen den Abfahrten B61 und Lindern aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Unmittelbar danach stieß er mit einem Straßenbaum zusammen.

Der 19-Jährige sowie sein 20-jähriger Beifahrer konnten sich zunächst selbst aus dem Pkw befreien. Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich jedoch kurz danach. Sie wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht und als lebensgefährlich verletzt eingestuft. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und sichergestellt, damit die Unfallursache im Nachgang durch einen Gutachter untersucht werden kann. Die Schadenshöhe wurde auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war für ca. dreieinhalb Stunden erst halbseitig, dann voll gesperrt.

Dem 19-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, um zu überprüfen, ob er zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand. Weiterhin wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

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