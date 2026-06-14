Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 14.03.2026

Diepholz (ots)

Barnstorf - Verkehrsunfallflucht mit alkoholisiertem Verkehrsteilnehmer

Am Sonntagmorgen, um 01:05 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Barnstorfer die Bremer Straße (B51) in 49406 Barnstorf. In Höhe der Einmündung "Bürgerweide" gerät dieser während des Abbiegevorgangs nach links in den Gegenverkehr und kollidiert in der Folge mit dem verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 27-jährigen Fahrzeugführer aus Weyhe. Anschließend setzt der Unfallverursacher die Fahrt weiter fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Dieser stand erheblich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Der Führerschein wurde durch die eingesetzten Beamten sichergestellt und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Weyhe - Körperverletzung zwischen Jugendlichen

Am Samstagabend, gegen 23:30 Uhr, kam es in Weyhe-Lahausen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen aus Weyhe, die zuvor auf dem Schützenfest in Weyhe-Lahausen gewesen waren. Zuvor war es zu einem Streitgespräch gekommen, in Folge dessen es zu Schlägen und Tritten kam. Ein 16-jähriger wurde leicht verletzt. Mindestens ein Tatverdächtiger wurde bereits ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe zu melden (Tel.: 0421/80660).

Weyhe - Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:10 Uhr, kam es in Weyhe-Dreye, in der Straße Westerfeld, zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Dort wurde eine Fensterscheibe beschädigt, wodurch Alarm ausgelöst wurde. Ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma stellte den Schaden fest. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest. Es entstand ein Schaden von ca. 300,00 EUR. Zeugenhinweise werden beim Polizeikommissariat Weyhe (Tel.: 0421/80660) entgegengenommen.

Stuhr - Einbruchsversuch in Wohnhaus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte ein bislang unbekannter Täter die Terassentür eines Wohnhauses in der Moselallee in Stuhr aufzuhebeln. Durch die Geräusche wurde der anwesende Bewohner aufmerksam, sodass er den Täter noch gesehen hat. Der Täter flüchtete fußläufig in unbekannte Richtung. An der Tür entstand geringer Sachschaden.

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